Оппозиция Молдовы, в случае победы на выборах, намерена развернуть страну на Восток

В Молдове назревает смена политического курса. Оппозиция, в случае победы на выборах, намерена развернуть страну на Восток, вернув ее в СНГ и двигаясь в сторону ЕАЭС, добиться статуса наблюдателя в БРИКС и ШОС. Об этом заявил в интервью экс-президент Молдовы, председатель Соцпартии Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подверг резкой критике нынешнюю политику, назвав президента Майю Санду недальновидной и обвинив ее в разрушении экономики и росте бедности в стране. Ранее лидер Соцпартии также заявил, что в стране после парламентских выборов могут вспыхнуть протесты. Отметим, что до них осталась неделя. Все кандидаты баллотируются по партийным спискам или в личном качестве на общенациональном уровне. Всего для участия в электоральной кампании зарегистрированы 19 объединений. И чем ближе день голосования, тем более напряженная ситуация в стране. Практически ежедневно проходят обыски у оппозиционных активистов и политиков. Аресту подвергаются десятки граждан на антиправительственных выступлениях.