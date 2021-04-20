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У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров

20 апреля 2021 08:44
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Новости Аргентины. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров-1

Спасением крупнейшего в Америке вида кошачьих занимается целая команда экологов. Разрушение естественной среды обитания и нещадная охота привели к тому, что в Аргентине сейчас осталось до 300 ягуаров.

У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров-4

Это семейство переселили из вольеров в Национальный парк Ибера. У мамы и двух ее детенышей бразильские корни.

У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров-7

Ареал обитания этого рода пантер простирается от Мексики к югу – до Парагвая и северной Аргентины.

# Дикие животные # Фотофакт

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