У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров

Новости Аргентины. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасением крупнейшего в Америке вида кошачьих занимается целая команда экологов. Разрушение естественной среды обитания и нещадная охота привели к тому, что в Аргентине сейчас осталось до 300 ягуаров.

Это семейство переселили из вольеров в Национальный парк Ибера. У мамы и двух ее детенышей бразильские корни.