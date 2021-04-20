У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров

Новости Аргентины. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасением крупнейшего в Америке вида кошачьих занимается целая команда экологов. Разрушение естественной среды обитания и нещадная охота привели к тому, что в Аргентине сейчас осталось до 300 ягуаров.
Это семейство переселили из вольеров в Национальный парк Ибера. У мамы и двух ее детенышей бразильские корни.
Ареал обитания этого рода пантер простирается от Мексики к югу – до Парагвая и северной Аргентины.