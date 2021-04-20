Демонстранты требуют самого строгого наказания. В США продолжается суд по делу о гибели Джорджа Флойда

Новости США. В США усиливают меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти опасаются, что после оглашения вердикта по делу о гибели афроамериканца Флойда в стране вспыхнет очередная волна массовых протестов и беспорядков.
Новости США. В США усиливают меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти опасаются, что после оглашения вердикта по делу о гибели афроамериканца Флойда в стране вспыхнет очередная волна массовых протестов и беспорядков.
В Вашингтон направят около 250 бойцов Нацгвардии. А в Миннеаполисе уже дежурят три тысячи. Рядом со зданием суда, где проходят слушания, возвели железные конструкции. Усилен контроль на дорогах. Многочисленные акции в городе проходят на протяжении всего судебного разбирательства.
Демонстранты требуют самого строгого наказания для обвиняемого – до 40 лет тюрьмы.
В США новая волна протестов из-за смерти афроамериканца. В Бруклин-Сентере введен режим ЧС и комендантский час
Джордж Флойд скончался весной 2020 года вскоре после задержания. Как потом выяснилось, правоохранитель применил жесткий удушающий прием. 19 апреля присяжные не смогли вынести единогласный вердикт по этому громкому делу. Обсуждения продолжатся 20 апреля.