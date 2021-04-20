Демонстранты требуют самого строгого наказания. В США продолжается суд по делу о гибели Джорджа Флойда

Новости США. В США усиливают меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти опасаются, что после оглашения вердикта по делу о гибели афроамериканца Флойда в стране вспыхнет очередная волна массовых протестов и беспорядков.

В Вашингтон направят около 250 бойцов Нацгвардии. А в Миннеаполисе уже дежурят три тысячи. Рядом со зданием суда, где проходят слушания, возвели железные конструкции. Усилен контроль на дорогах. Многочисленные акции в городе проходят на протяжении всего судебного разбирательства.

Демонстранты требуют самого строгого наказания для обвиняемого – до 40 лет тюрьмы.

В США новая волна протестов из-за смерти афроамериканца. В Бруклин-Сентере введен режим ЧС и комендантский час