Десятки рейсов отменены в Великобритании из-за шторма

Десятки авиарейсов по всей Великобритании отменены из-за урагана. В отдельных районах введен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия накануне обрушилась на большую часть страны. Из-за резкого подъема уровня воды в реке недалеко от города Ливерпуль побережье захлестнули большие волны. Пассажиры авиакомпаний в некоторых районах Королевства столкнулись с отменой рейсов. Без света остались более 34 тысяч жителей. Скорость ветра на западе Великобритании достигала 30 метров в секунду.