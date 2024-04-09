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Десятки рейсов отменены в Великобритании из-за шторма

09 апреля 2024 06:39
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Десятки авиарейсов по всей Великобритании отменены из-за урагана. В отдельных районах введен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки рейсов отменены в Великобритании из-за шторма-1

Стихия накануне обрушилась на большую часть страны. Из-за резкого подъема уровня воды в реке недалеко от города Ливерпуль побережье захлестнули большие волны. Пассажиры авиакомпаний в некоторых районах Королевства столкнулись с отменой рейсов. Без света остались более 34 тысяч жителей. Скорость ветра на западе Великобритании достигала 30 метров в секунду.

# Ураганы # Новости Великобритании

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