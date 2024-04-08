В России река Елшанка вышла из берегов – эвакуированы 7 тыс. человек

В Приуралье продолжает обостряться ситуация, из-за подъема уровня воды в реках в некоторых областях введен режим чрезвычайной ситуации. Затопленными оказались несколько десятков тысяч домов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока местные власти предупреждают, что ситуация может еще больше усугубиться в течении следующих трех дней. Из-за чего наводнение может стать крупнейшим за 80 лет. На данный момент вода продолжает прибывать. В Орске, наиболее пострадавшем от стихии, положение стало и вовсе критическим. Там вышла из берегов река Елшанка. Местная мэрия объявила об экстренной эвакуации жителей ближайших к ней районов. Всего в безопасные места перевезено около 7 000 человек.

Александр Ситников, руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области:

Людей эвакуируют с помощью плавсредств, надувных лодок, а также транспортеров, которые вмещают в себя до 50 человек. Эвакуация проводится постепенно, проезжается улица за улицей. Также людей оповещают через громкоговорители. Мы рекомендуем местным жителям прислушаться к советам сотрудников МЧС и покинуть опасную зону, потому что вода сейчас постепенно прибывает. И ожидается, что она будет прибывать и в дальнейшем.

В Оренбурге правительство сообщило об обострении ситуации в регионе. Уже эвакуированы около тысячи жителей. Городские власти призвали людей не дожидаться бедствия и как можно быстрее уехать.