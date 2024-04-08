В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО

Кроме принимающей стороны, в учениях участвуют 12 стран. В маневрах будут задействованы более двух тысяч военных и десятки единиц техники. Они продлятся две недели и закончатся в конце апреля. Отмечается, что военные будут готовиться к выполнению задач по борьбе с незаконными действиями, а также к спасению людей в Черном море, в прибрежной зоне, на реке Дунай и в ее дельте. Учения будут проходить на приграничных территориях с Молдовой и Украиной. Участники Альянса продолжают увеличивать военный контингент на восточных рубежах, еще больше накаляя ситуацию. Размещение военнослужащих около стратегических объектов ставит под вопрос мирные намерения западных политиков.