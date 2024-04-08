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В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО

08 апреля 2024 20:09
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Военно-морские учения НАТО «Морской щит – 2024» стартовали в Румынии. Об этом сообщают местные информагентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО-1

Кроме принимающей стороны, в учениях участвуют 12 стран. В маневрах будут задействованы более двух тысяч военных и десятки единиц техники. Они продлятся две недели и закончатся в конце апреля. Отмечается, что военные будут готовиться к выполнению задач по борьбе с незаконными действиями, а также к спасению людей в Черном море, в прибрежной зоне, на реке Дунай и в ее дельте. Учения будут проходить на приграничных территориях с Молдовой и Украиной. Участники Альянса продолжают увеличивать военный контингент на восточных рубежах, еще больше накаляя ситуацию. Размещение военнослужащих около стратегических объектов ставит под вопрос мирные намерения западных политиков.

# Военные учения

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