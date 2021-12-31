Десятки огромных композиций и уличное шествие. В США готовятся к грандиозному цветочному параду

Новости США. В США сотни человек готовятся к главному цветочному параду планеты. Участники тщательно рисуют, склеивают, отрезают и расставляют тысячи цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад роз в Пасадене является первым праздничным событием наступившего Нового года для большинства американцев. 1 января десятки огромных композиций из роз и других ярких цветов украсят собой пейзажи Южной Калифорнии. Кроме того, жители и туристы смогут посмотреть на грандиозное уличное шествие, которое будет транслироваться в прямом эфире национальным телевидением.