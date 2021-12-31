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Десятки огромных композиций и уличное шествие. В США готовятся к грандиозному цветочному параду

31 декабря 2021 12:19
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Новости США. В США сотни человек готовятся к главному цветочному параду планеты. Участники тщательно рисуют, склеивают, отрезают и расставляют тысячи цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки огромных композиций и уличное шествие. В США готовятся к грандиозному цветочному параду-1

Парад роз в Пасадене является первым праздничным событием наступившего Нового года для большинства американцев. 1 января десятки огромных композиций из роз и других ярких цветов украсят собой пейзажи Южной Калифорнии. Кроме того, жители и туристы смогут посмотреть на грандиозное уличное шествие, которое будет транслироваться в прямом эфире национальным телевидением.  

Десятки огромных композиций и уличное шествие. В США готовятся к грандиозному цветочному параду-4

Ежегодно в параде принимают участие более миллиона человек. Цена билета начинается от 54 долларов. Не забыли организаторы и про ковидные ограничения. Все посетители и участники должны быть в масках.  

# Фестиваль # Фотофакт

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