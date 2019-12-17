Землетрясение на Филиппинах унесло жизни 8 человек, разрушено около 1500 зданий

Новости Филиппин. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до восьми человек, еще 149 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший ущерб нанесен провинции Давао Дель Сур.

Природный катаклизм здесь полностью разрушил 1,5 тысячи зданий. Покинуть свои дома вынуждены почти 10 тысяч человек. В пострадавшие регионы доставляют гуманитарную помощь, питьевую воду и продукты.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.8 и более 500 афтершоков всколыхнули страну 15 декабря.