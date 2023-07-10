Десантники и морские пехотинцы в джунглях. Германия и Австралия проведут военные учения

Никаких подробностей оборонные ведомства двух стран не раскрывают. Известно лишь то, что в маневрах будут задействованы примерно 30 тысяч военнослужащих из 12 стран.

Среди них в том числе десантники и морские пехотинцы. А сами учения будут проходить в джунглях. По мнению экспертов, это свидетельствует о повышенном внимании Берлина к Индо-Тихоокеанскому региону. Что особенно важно на фоне растущей напряженности в отношениях НАТО и Китая.