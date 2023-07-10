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Десантники и морские пехотинцы в джунглях. Германия и Австралия проведут военные учения

10 июля 2023 20:14
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Новости Германии. Германия впервые проведет совместные военные учения с Австралией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантники и морские пехотинцы в джунглях. Германия и Австралия проведут военные учения-1

Никаких подробностей оборонные ведомства двух стран не раскрывают. Известно лишь то, что в маневрах будут задействованы примерно 30 тысяч военнослужащих из 12 стран.

Десантники и морские пехотинцы в джунглях. Германия и Австралия проведут военные учения-4

Среди них в том числе десантники и морские пехотинцы. А сами учения будут проходить в джунглях. По мнению экспертов, это свидетельствует о повышенном внимании Берлина к Индо-Тихоокеанскому региону. Что особенно важно на фоне растущей напряженности в отношениях НАТО и Китая.

# Военные учения # Фотофакт

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