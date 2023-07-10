В Сочи из-за мощных ливней образовалась река, которая сносит всё на своём пути

Тропические ливни обрушились на юг России. Туристы многих курортных городов прошли испытания сильными дождями, грозами и наводнениями. В Сочи из-за мощных ливней образовалась стихийная река, которая сносит все на своем пути.

Затоплены несколько домов, а также первые этажи некоторых зданий. А в поселке Мирный даже ввели режим ЧС. По данным местных властей, в результате ливней там подтоплено почти 200 придомовых территорий. А 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения и гостиницы.