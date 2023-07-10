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В Сочи из-за мощных ливней образовалась река, которая сносит всё на своём пути

10 июля 2023 20:13
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Новости России. Смыло асфальт, а машины ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи из-за мощных ливней образовалась река, которая сносит всё на своём пути-1

Тропические ливни обрушились на юг России. Туристы многих курортных городов прошли испытания сильными дождями, грозами и наводнениями. В Сочи из-за мощных ливней образовалась стихийная река, которая сносит все на своем пути.

В Сочи из-за мощных ливней образовалась река, которая сносит всё на своём пути-4

Затоплены несколько домов, а также первые этажи некоторых зданий. А в поселке Мирный даже ввели режим ЧС. По данным местных властей, в результате ливней там подтоплено почти 200 придомовых территорий. А 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения и гостиницы.

# Наводнение # Новости России # Фотофакт

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