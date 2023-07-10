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Эрдоган требует вступления Турции в ЕС взамен на ратификацию членства Швеции в НАТО

10 июля 2023 15:33
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только после принятия страны в Евросоюз, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что Турция уже 50 лет ждет присоединения к ЕС, и обратился к странам, затягивающим этот процесс, с требованием сначала открыть двери для Турции, а затем путь в НАТО будет проложен и для Швеции, как это произошло в случае с Финляндией. 

Это условие Эрдоган довел до сведения президента США Джо Байдена. В качестве кандидата в члены ЕС Турция выступает с 1999 г., а последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 г., что заняло десять лет. Переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС фактически приостановлены с 2016 года.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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