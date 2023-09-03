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Times: Уоллес хотел сорвать поставки вертолетов США перед отставкой

03 сентября 2023 12:33
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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес пытался аннулировать договор на поставку 14 вертолетов Chinook H-47 с американской фирмой Boeing до того, как он покинул свой пост, сообщает газета Times, передает РИА Новости.

Уоллес хотел отменить заказ в рамках программы снижения расходов и даже направил письмо об этом министру обороны США Ллойду Остину. Тем не менее по данным источников, он попытался отказаться от договора не только по причине стоимости, но и потому, что США не одобрили его кандидатуру на пост генсека НАТО. В конце концов Уоллес ушел в отставку, а на его место был назначен Грант Шэппс.

# Оружие и боеприпасы # Бен Уоллес # Ллойд Остин

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