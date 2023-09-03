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МО Италии считает, что наряду с военной помощью ВСУ должны быть мирные усилия

03 сентября 2023 12:31
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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не меняет своих позиций в отношении Украины. Поставки оружия Киеву необходимо совмещать с поисками мирного урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.

Он отметил при этом, что до завершения противостояния еще далеко и первый шаг к урегулированию должна сделать Россия. При этом Москва готова к переговорам, но в Киеве на них установлен законодательный запрет. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заметил, что поставки оружия с Запада не содействуют успеху переговорного процесса и оказывают негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США и НАТО вовлечены в конфликт в Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала.

# Международная политика

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