Временный поверенный в делах Индии вызван в пакистанский МИД

Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня и переговорам. В Министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что Минск с глубокой тревогой следит за эскалацией отношений между дружественными нашей республике государствами. Беларусь выступает за устойчивый мир в Южной Азии и разрешение споров между странами региона посредством консультаций, переговоров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, значительно ухудшились после недавнего теракта. Тогда в Пахалгаме погибли 26 человек. Эскалация конфликта привела к новым жертвам. Ночью с 6 на 7 мая Индия начала операцию «Синдур» и нанесла массированный удар по территории Пакистана. В Нью-Дели сделали официальное заявление о причине атаки. Как сообщили в индийском МИД, после атаки 22 апреля, Карачи не предпринял никаких очевидных мер для ликвидации террористических сетей, действующих на его территории. Планировались и новые атаки на Индию. Нью-Дели решил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. При ночных обстрелах использовалось сверхточное оружие. Удары наносились только по объектам боевиков. Однако данные пакистанских властей говорят об обратном. В результате бомбардировок пострадало пять населенных пунктов. Погибли 26 мирных жителей.

Индия совершила серьезную ошибку, спровоцировав Пакистан. Это не пустяк. Посмотрим, куда это их приведет. Они могут думать, что контролируют ситуацию, но эта оплошность обойдется им дорого. Индия теперь сама встала на путь разрушения.