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Кардиналы начали мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра

07 мая 2025 10:43
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Кардиналы начали мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра-0

В Ватикане начался 267-й папский конклав, который начинается с мессы pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра и сбора 133 избирателей в Паолинской капелле, а затем переходит в Сикстинскую капеллу для пения Veni Creator Spiritus. Об этом пишет РИА Новости.

Затем все кардиналы дают клятву молчания, обязуясь хранить тайну на протяжении всего процесса голосования, а его официальное открытие назначено на 17:30 по московскому времени. Процесс голосования проходит в условиях строгой изоляции, без каких-либо контактов с посторонними, и первый тур голосования состоится в день открытия.

Труба капеллы будет возвещать о результатах: белый дым и звон колоколов означают избрание нового Папы, а черный дым – продолжение процесса голосования до тех пор, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов. В последующие дни будут проходить следующие туры, пока не будет выбран новый глава католической церкви.

Фото: pixabay

# Папа Римский

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