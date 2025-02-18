Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде продолжаются четвертый час

Переговоры России и США в Эр-Рияде длятся уже более трех часов, они начались в 10:30 по московскому времени во дворце Дирия. Об этом пишет ТАСС.
Переговоры России и США в Эр-Рияде длятся уже более трех часов, они начались в 10:30 по московскому времени во дворце Дирия. Об этом пишет ТАСС.
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Российских и американских журналистов разместили в разных пресс-центрах. В них принимают участия министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители США Майк Уолтц, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.