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Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде продолжаются четвертый час

18 февраля 2025 10:44
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Переговоры России и США в Эр-Рияде длятся уже более трех часов, они начались в 10:30 по московскому времени во дворце Дирия. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде продолжаются четвертый час-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Российских и американских журналистов разместили в разных пресс-центрах. В них принимают участия министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители США Майк Уолтц, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

# Международная политика

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