День рождения панд отметили в китайском зоопарке

Новости Китая. В зоопарке Чунцина отпраздновали день рождения четырех детенышей большой панды. Медвежатам исполнилось ровно полгода. Все они родились 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на схожесть малышей, два брата-близнеца растут быстрее, чем близняшки-девочки, – аппетит у них сильнее. А вот в активности не уступает никто.

Чтобы малыши занимались спортом и проводили больше времени на свежем воздухе, сотрудники зоопарка построили для них игровую площадку.