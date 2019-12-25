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Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

25 декабря 2019 13:25
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Новости Китая. Крупнейший зимний парк страны открылся в китайском Харбине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади в 600 тысяч квадратных метров расположена 21 площадка со снежными и ледяными скульптурами.

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега-1

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега-3

Чтобы возвести этот парк, мастерам потребовалось 220 тысяч кубометров льда и снега. В 2019 году парк предложит посетителям более 20 интерактивных развлекательных программ и станет местом проведения двух международных конкурсов ледяной скульптуры.

«Харбинский мир льда и снега» был создан в 1999 году. Каждую зиму в течение примерно трех месяцев здесь проводятся разнообразные мероприятия.

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега-6

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега-8

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега-10

# Фестиваль # Фотофакт

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