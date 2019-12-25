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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта

25 декабря 2019 17:04
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Новости Буркина-Фасо. Крупный теракт в Буркина-Фасо. Утром группа боевиков атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта -1

Армия и полиция открыли ответный огонь и отразили нападение. Однако избежать жертв не удалось. В ходе боевых столкновений погибли более 40 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники силовых ведомств. Военные ликвидировали около 80 террористов.

Соболезнования президенту Буркина-Фасо выразил Александр Лукашенко. Также президент Беларуси передал слова поддержки родным и близким погибших.

# Теракт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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