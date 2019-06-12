День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют

Новости России. Национальный праздник отмечают 12 июня граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Национальный праздник отмечают 12 июня граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Традиционно, 12 июня в Кремле президент России вручает государственные премии. На Красной площади весь день проходят праздничные гуляния, которые завершает красочный салют.
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём России