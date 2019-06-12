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День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют

12 июня 2019 11:05
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Новости России. Национальный праздник отмечают 12 июня граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют-1

В этот день, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют-4

Традиционно, 12 июня в Кремле президент России вручает государственные премии. На Красной площади весь день проходят праздничные гуляния, которые завершает красочный салют.

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# Праздничные даты # Фотофакт

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