Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они были спрятаны в рыбных консервах, прибывших из Эквадора. В общей сложности изъято более 2,5 миллиона доз наркотического вещества, стоимость которого на чёрном рынке могла составить порядка 4,5 миллиарда российских рублей.
Сейчас правоохранители проводят комплекс розыскных мероприятий, чтобы установить всех, кто причастен к наркотрафику.