Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были спрятаны в рыбных консервах, прибывших из Эквадора. В общей сложности изъято более 2,5 миллиона доз наркотического вещества, стоимость которого на чёрном рынке могла составить порядка 4,5 миллиарда российских рублей.