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Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

12 июня 2019 10:42
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Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга-1

Они были спрятаны в рыбных консервах, прибывших из Эквадора. В общей сложности изъято более 2,5 миллиона доз наркотического вещества, стоимость которого на чёрном рынке могла составить порядка 4,5 миллиарда российских рублей.

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга-4

Сейчас правоохранители проводят комплекс розыскных мероприятий, чтобы установить всех, кто причастен к наркотрафику.

# Наркотики # Фотофакт

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