Демонстрантов в Аргентине разгоняли с помощью водомётов и резиновых пуль

Власти Аргентины второй день не могут погасить массовые протесты. Демонстрации вспыхнули после того, как парламент приступил к обсуждению законопроекта об экономической реформе, предложенного президентом Хавьером Милеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона митингующих полиция использует бронетехнику и слезоточивый газ. Однако даже силовые методы не действуют. Тысячи людей вновь собрались у здания парламента в Буэнос-Айресе, требуя не принимать скандальный закон. На этот раз против демонстрантов применили водометы и резиновые пули. Сообщается, что пострадали как минимум 15 человек. Оппозиция обвинила министра безопасности в попытке создать диктатуру в Аргентине и призвала полицейских не применять силу против демонстрантов.