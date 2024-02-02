Прямой эфир

Демонстрантов в Аргентине разгоняли с помощью водомётов и резиновых пуль

02 февраля 2024 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Аргентины второй день не могут погасить массовые протесты. Демонстрации вспыхнули после того, как парламент приступил к обсуждению законопроекта об экономической реформе, предложенного президентом Хавьером Милеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрантов в Аргентине разгоняли с помощью водомётов и резиновых пуль-1

Для разгона митингующих полиция использует бронетехнику и слезоточивый газ. Однако даже силовые методы не действуют. Тысячи людей вновь собрались у здания парламента в Буэнос-Айресе, требуя не принимать скандальный закон. На этот раз против демонстрантов применили водометы и резиновые пули. Сообщается, что пострадали как минимум 15 человек. Оппозиция обвинила министра безопасности в попытке создать диктатуру в Аргентине и призвала полицейских не применять силу против демонстрантов.

Демонстрантов в Аргентине разгоняли с помощью водомётов и резиновых пуль-4

В декабре Милей подписал указ об экономических реформах, которые среди прочего предполагают серьезное сокращение всех расходов и субсидий. По его мнению, это должно спасти страну от падения национальной валюты и инфляции, которая превысила 200 %.

# Акции протеста # Хавьер Милей # Новости Аргентины

Другие новости рубрики

Все новости
На Южную Калифорнию обрушился шторм
02 февраля 2024 07:01

На Южную Калифорнию обрушился шторм

Дании грозит экологическая катастрофа
02 февраля 2024 07:00

Дании грозит экологическая катастрофа

ООН: на восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия
02 февраля 2024 06:59

ООН: на восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия