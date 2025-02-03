Демократическая партия США выбрала нового лидера. Им стал глава фракции от штата Миннесота. С 2017 года Кен Мартин занимал должность заместителя лидера демократов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь политику необходимо восстановить партию, которая потеряла контроль над Белым домом и не смогла победить ни в одной из палат Конгресса США. С момента инаугурации Трампа многие представители фракции были вынуждены отменить политику бывшего президента Джо Байдена. Мартин призвал коллег восстановить и расширить структуру и целостность партии, чтобы участвовать в противостоянии с республиканцами.