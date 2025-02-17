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Делегации России и США прибывают в Эр-Рияд для переговоров

17 февраля 2025 13:37
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Внимание мировых СМИ в эти дни приковано к Саудовской Аравии. Там состоится американо-российская встреча по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации России и США проведут переговоры в столице Саудовской Аравии – подробности здесь.

Делегации России и США прибывают в Эр-Рияд для переговоров-2

Мюнхенская конференция ярко продемонстрировала, что Европа перестала быть самостоятельной в решении важных геополитических вопросов. Поэтому участие европейской стороны в переговорах в Эр-Рияде вряд ли возможно. И именно из-за политики лидеров ЕС. Об этом перед вылетом в Саудовскую Аравию заявил министр иностранных дел России.

Делегации России и США прибывают в Эр-Рияд для переговоров-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля созвал лидеров ключевых стран Евросоюза и Великобритании в Париж на экстренное совещание, чтобы попытаться найти свои пути урегулировании конфликта в Украине. Однако по итогам этой встречи политологи не ждут громких заявлений. Это скорее попытка европейских стран продемонстрировать США свое единство.

# США # Россия # Сергей Лавров

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