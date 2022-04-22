Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала
Новости США. Мировую экономику по-прежнему штормит. Не исключение и США. Действия президента Байдена ведут к краху экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти обвинения в адрес главы Белого дома прозвучали в эфире крупнейшего американского телеканала.
Знаменитый телеведущий Такер Карлсон заявил, что денежная политика администрации президента, рост налогов и цен толкают США в финансовую пропасть, а крах в экономике приведет к социальной напряженности и вызовет политический кризис. Что касается самих американцев, то им придется сократить свои расходы на покупки.
Такер Карлсон, телеведущий:
В экономике, движимой преимущественно тратами потребителей, это пугающий тренд. Когда люди перестают покупать, приходит обвал. Так что вы можете ясно видеть, куда это идет. Все в Вашингтоне прекрасно понимают, куда это идет. Но вместо того, чтобы предпринять реальные шаги, чтобы не допустить этого, например, начать сокращать расходы, они тратят все, что могут, все деньги, что у них есть. Пока они еще есть.
Как отметил журналист, экономическая стратегия Байдена обесценивает национальную валюту. Инвесторы во всем мире спешат конвертировать доллары, которые все больше обесцениваются. Причиной всех бед, по мнению ведущего, является некомпетенция американского президента.