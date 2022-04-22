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Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала

22 апреля 2022 11:52
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Новости США. Мировую экономику по-прежнему штормит. Не исключение и США. Действия президента Байдена ведут к краху экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти обвинения в адрес главы Белого дома прозвучали в эфире крупнейшего американского телеканала.

Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала-1

Знаменитый телеведущий Такер Карлсон заявил, что денежная политика администрации президента, рост налогов и цен толкают США в финансовую пропасть, а крах в экономике приведет к социальной напряженности и вызовет политический кризис. Что касается самих американцев, то им придется сократить свои расходы на покупки.

Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала-4

Такер Карлсон, телеведущий:
В экономике, движимой преимущественно тратами потребителей, это пугающий тренд. Когда люди перестают покупать, приходит обвал. Так что вы можете ясно видеть, куда это идет. Все в Вашингтоне прекрасно понимают, куда это идет. Но вместо того, чтобы предпринять реальные шаги, чтобы не допустить этого, например, начать сокращать расходы, они тратят все, что могут, все деньги, что у них есть. Пока они еще есть.

Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала-7

Как отметил журналист, экономическая стратегия Байдена обесценивает национальную валюту. Инвесторы во всем мире спешат конвертировать доллары, которые все больше обесцениваются. Причиной всех бед, по мнению ведущего, является некомпетенция американского президента.

# Международная политика # Джо Байден # Такер Карлсон # Фотофакт

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