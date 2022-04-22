Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала

Знаменитый телеведущий Такер Карлсон заявил, что денежная политика администрации президента, рост налогов и цен толкают США в финансовую пропасть, а крах в экономике приведет к социальной напряженности и вызовет политический кризис. Что касается самих американцев, то им придется сократить свои расходы на покупки.

Такер Карлсон, телеведущий:

В экономике, движимой преимущественно тратами потребителей, это пугающий тренд. Когда люди перестают покупать, приходит обвал. Так что вы можете ясно видеть, куда это идет. Все в Вашингтоне прекрасно понимают, куда это идет. Но вместо того, чтобы предпринять реальные шаги, чтобы не допустить этого, например, начать сокращать расходы, они тратят все, что могут, все деньги, что у них есть. Пока они еще есть.