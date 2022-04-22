Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты

Евросоюз оказался неспособным справиться со стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Евростата, она достигла 7,4 %, что стало рекордом со времени введения единой европейской валюты в 1999 году.
Евросоюз оказался неспособным справиться со стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Евростата, она достигла 7,4 %, что стало рекордом со времени введения единой европейской валюты в 1999 году.
Потребительские цены в ЕС в марте выросли почти на 2,5 %. Рост стоимости жизни вызван прежде всего резким подорожанием электроэнергии. За этим последовали другие проблемы.
Антилидерами по уровню инфляции стали Литва и Эстония. Рост цен в Еврозоне уже в более чем в 3,5 раза превысил прогнозы Европейского центробанка. По мнению экспертов, все это может вынудить мировые и европейские компании искать замену евро.