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Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты

22 апреля 2022 08:58
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Евросоюз оказался неспособным справиться со стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Евростата, она достигла 7,4 %, что стало рекордом со времени введения единой европейской валюты в 1999 году.

Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты-1

Потребительские цены в ЕС в марте выросли почти на 2,5 %. Рост стоимости жизни вызван прежде всего резким подорожанием электроэнергии. За этим последовали другие проблемы.

Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты-4

Антилидерами по уровню инфляции стали Литва и Эстония. Рост цен в Еврозоне уже в более чем в 3,5 раза превысил прогнозы Европейского центробанка. По мнению экспертов, все это может вынудить мировые и европейские компании искать замену евро.

# Экономический кризис # Фотофакт

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