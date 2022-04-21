Немцы ездят в Польшу за бензином, а в Греции сокращают расходы. В Европе усиливается экономический кризис

В Европе набирает обороты экономический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антироссийские санкции нанесли сильный и очень болезненный удар по Германии. Бензин в стране за месяц подорожал на 42 %, что случилось впервые за 50 лет. Таковы последствия решения правительства об отказе от полноценного сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов.

И больше всего от этого пострадали простые жители. Теперь для них машины становятся роскошью, а не средством передвижения. Разумеется, растет и стоимость перевозки товаров и продуктов, что также влияет на ценники в магазинах.

Чтобы хоть как-то сэкономить, немцы даже стали ездить в соседнюю Польшу за более дешевым бензином. Чего раньше невозможно было представить. И это явление уже достигло таких масштабов, что эксперты всерьез опасаются, что это может привести к массовому закрытию автозаправок в ФРГ.

Более чем на 50 % подорожало топливо в Австрии. Страна сейчас переживает самую высокую за 30 лет инфляцию. Она составила почти 7 %. Подорожало практически все. Электроэнергия на 30 %, газ на 72 %, жилье – почти на 10 %. Введение антироссийских санкций привело к резкому росту цен и в Греции.