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Дефицит лекарств в Испании за год увеличился почти на 40%

19 января 2023 09:40
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Евросоюз испытывает острую нехватку лекарств, особенно антибиотиков и препаратов от простуды. Об этом сообщил еврокомиссар по здравоохранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дефицит лекарств в Испании за год увеличился почти на 40%-1

В большинстве стран ситуация стала критической. Недавнее исследование показало, что дефицит лекарств в Испании за год увеличился почти на 40 %. Как заявила глава Фармацевтической группы ЕС, на сокращение их производства повлияли инфляция, высокие цены на энергоносители, нехватка сырья и последствия пандемии.  

Дефицит лекарств в Испании за год увеличился почти на 40%-4

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# Лекарства # Стелла Кириакидес # Фотофакт

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