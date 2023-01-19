Евросоюз испытывает острую нехватку лекарств, особенно антибиотиков и препаратов от простуды. Об этом сообщил еврокомиссар по здравоохранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве стран ситуация стала критической. Недавнее исследование показало, что дефицит лекарств в Испании за год увеличился почти на 40 %. Как заявила глава Фармацевтической группы ЕС, на сокращение их производства повлияли инфляция, высокие цены на энергоносители, нехватка сырья и последствия пандемии.