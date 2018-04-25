Пожар на нелегальной станции по добыче нефти в Индонезии: погибли более 15 человек

Новости Индонезии. Жизни свыше 15 человек унес пожар на нелегальной нефтяной скважине на западе Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул из-за разлива черного топлива. Он охватил несколько расположенных неподалеку домов. Потушить пламя пока не удается. Пожарные пытаются сдерживать стихию, чтобы не допустить возгорания соседних построек. Около 40 пострадавших медики доставили в больницу.