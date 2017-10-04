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В Швеции на компьютере изобретателя Петера Мадсена нашли видео пыток с обезглавливанием и сожжением женщины

04 октября 2017 13:23
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Новости Швеции. Шведская полиция сделала шокирующее открытие. На жестком диске с компьютера изобретателя Петера Мадсена нашли видео пыток с обезглавливанием и сожжением женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загадочная трагедия на «Наутилусе» (подробности). 

В Швеции на компьютере изобретателя Петера Мадсена нашли видео пыток с обезглавливанием и сожжением женщины-1

Правоохранители полагают, что кадры – подлинные. Мадсена подозревают в жестокой расправе в августе 2017 года над журналисткой, которая планировала взять интервью на борту сконструированной им лодки «Наутилус». Однако сам изобретатель утверждает, что ее гибель – дело несчастного случая. Женщину ударил по голове 70-килограммовый люк. После этого мужчина якобы планировал похоронить ее в море, а сам хотел совершить самоубийство, затопив свой подводный корабль.

# Фотофакт # Убийство

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