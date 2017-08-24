Прямой эфир

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке

24 августа 2017 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Дании. Датская полиция несколько недель занимается расследованием таинственного исчезновения шведской журналистки Ким Уолл. Она отправилась в плавание на подводной лодке с местным изобретателем Питером Мадсеном, а после исчезла. Подводная лодка при странных обстоятельствах затонула. 21 августа прохожий нашел на берегу тело женщины без головы и конечностей. После анализа ДНК оказалось, что оно принадлежит журналистке.

Мы собрали все, что известно об этой загадочной истории.

10 августа Ким Уолл вместе с Питером Мадсеном отправились в море на подводной лодке «Наутилус», которая была построена изобретателем. Кроме них на борту судна никого не было. Журналистка, сотрудничавшая с The Guardian, The New York Times, работала над материалом о предпринимателе.

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке-1

Один из последних снимков

В тот же вечер подводная лодка должна была вернуться в порт, но судно пропало. На следующий день оказалось, что оно затонуло. 46-летний Питер Мадсен сумел выбраться с «Наутилуса» и попасть на берег. 30-летней Ким Уолл с ним не оказалось.

По словам изобретателя, он высадил женщину на берег еще до аварии и не знает, где она может находиться. Однако дома Уолл не появлялась и ее семья забеспокоилась.

На следующие сутки – 12 августа – Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве женщины.

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке-4

Ким Уолл

Подводная лодка была поднята со дна и осмотрена. Тела Уолл в ней и около нее на дне не было. Мадсен заявлял, что судно затонуло из-за «несерьезной проблемы с балластной цистерной, которую он пытался восстановить, но это только ухудшило состояние подлодки. «Наутилус» пошел ко дну через 30 секунд после неисправности».

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке-7

Питер Мадсен

Однако следствие установило, что подводная лодка была затоплена специально. Предположительно, чтобы скрыть следы преступления. Другие детали пока неизвестны – их не раскрывают в интересах следствия.

21 августа Мадсен признался, что женщина погибла на борту подлодки. Он уточнил, что смерть произошла в результате несчастного случая. Изобретатель избавился от тела и выбросил его в море. Подробности не были озвучены, но Мадсен подчеркнул, что не виновен и не имеет отношения к смерти Уолл.

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке-10

«Наутилус», поднятый со дна

Через 11 дней после рокового интервью на берегу залива было найдено женское тело без головы и конечностей. Полиция забрала его для анализа и установления личности. ДНК-тест подтвердил информацию о том, что это тело шведки Ким Уолл.

23 августа на конференции следователь заявил, что на стене подводной лодки была кровь. Анализ ДНК установил, что и кровь и найденное тело принадлежат журналистке. Также на торсе были обнаружены повреждения, которые долгое время мешали ему всплыть. Поиски остальных частей тела продолжаются.

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке-13

Неизвестно, почему Мадсен молчит об инциденте на борту и что побудило его изменить показания и сообщить о неустановленном и неподтвержденном несчастном случае.

Мать журналистки – Ингрид Уолл написала на своей странице в Fаcebook пост о трагической смерти ее дочери.

Ингрид Уолл, мать погибшей:
С безграничной печалью и тревогой мы получили сообщение о том, что найдены останки нашей дочери и сестры Ким Уолл. На многие вопросы по-прежнему нужно искать ответы.

Трагедия поразила не только нашу семью, но и друзей, коллег по всему миру. В те ужасные дни, когда Ким исчезла, мы получили бесчисленные доказательства того, как ее любили и ценили как человека, друга и профессионального журналиста.

Она нашла и рассказала истории из разных уголков земного шара, рассказы, которые должны были быть написаны. Ким путешествовала несколько месяцев в Южном море, чтобы дать миру понять, что происходит с населением островов, которые страдают в результате атомных взрывов. Она позволила нам отправиться на Гаити во время землетрясения, в камеру пыток в Уганде, на горные поля Шри-Ланки. Она дала голос слабым и уязвимым людям. Этот голос был необходим в течение долгого времени. Теперь его не будет.

Следствие по делу продолжается. Пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. 

# Фотофакт # Убийство # Ким Уолл # Питер Мадсен

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии потерпел крушение пассажирский паром: погибли 10 человек
24 августа 2017 08:32

В Бразилии потерпел крушение пассажирский паром: погибли 10 человек

В России сильнейшие лесные пожары: огонь ликвидируют более 5000 человек
24 августа 2017 07:43

В России сильнейшие лесные пожары: огонь ликвидируют более 5000 человек

Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов
24 августа 2017 07:37

Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов