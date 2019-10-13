Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности

Новости Дании. Дания ввела контроль на границе со Швецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представленный «пакет безопасности» включает расширение видеонаблюдения по всей стране, ужесточение наказаний и контроль за прибывающими из Швеции.

Такие меры власти Дании объясняют участившимися случаями насилия из-за шведской организованной преступности, в частности недавней серией взрывов. В причастности к ним подозревают граждан соседней страны. Пока власти Дании ввели пограничный контроль только на полгода, однако не исключено, что срок будет продлен.