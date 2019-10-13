Прямой эфир

Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности

13 октября 2019 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Дании. Дания ввела контроль на границе со Швецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности-1

Представленный «пакет безопасности» включает расширение видеонаблюдения по всей стране, ужесточение наказаний и контроль за прибывающими из Швеции.

Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности-4

Такие меры власти Дании объясняют участившимися случаями насилия из-за шведской организованной преступности, в частности недавней серией взрывов. В причастности к ним подозревают граждан соседней страны. Пока власти Дании ввели пограничный контроль только на полгода, однако не исключено, что срок будет продлен.

# Насилие # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию
13 октября 2019 12:58

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию

В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница
13 октября 2019 12:56

В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница

В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября
12 октября 2019 17:21

В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября