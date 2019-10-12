В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября

В Париже синоптики обещают дождь и грозу, +16, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус прохладнее в Вене.
В Париже синоптики обещают дождь и грозу, +16, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус прохладнее в Вене.
+20 и малооблачно в Мадриде. На два пункта жарче в Риме. В Софии и Анкаре ожидается +24 и ясно.
В Афинах прогнозируют +26. В Вильнюсе ожидается +18. На два градуса меньше и дождь в Риге. В Варшаве столбик термометра покажет +20.
На один пункт выше в Киеве. В Москве ожидается +11 и дождь.
Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю