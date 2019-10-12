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В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября

12 октября 2019 17:21
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу, +16, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус прохладнее в Вене.

В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября-1

+20 и малооблачно в Мадриде. На два пункта жарче в Риме. В Софии и Анкаре ожидается +24 и ясно.

В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября-4

В Афинах прогнозируют +26. В Вильнюсе ожидается +18. На два градуса меньше и дождь в Риге. В Варшаве столбик термометра покажет +20.

В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября-7

На один пункт выше в Киеве. В Москве ожидается +11 и дождь.

Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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