В Москве +11, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 октября

В Париже синоптики обещают дождь и грозу, +16, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус прохладнее в Вене.

+20 и малооблачно в Мадриде. На два пункта жарче в Риме. В Софии и Анкаре ожидается +24 и ясно.

В Афинах прогнозируют +26. В Вильнюсе ожидается +18. На два градуса меньше и дождь в Риге. В Варшаве столбик термометра покажет +20.