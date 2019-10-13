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Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию

13 октября 2019 12:58
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Новости Японии. В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» превысило 20 человек. Ещё примерно столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти эвакуируют людей из опасных зон.

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-1

Фото: EPA

Уже более семи миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в условиях сильного наводнения. Тем временем, из-за сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередачи.

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-4

Фото: Reuters

Более 300 тысяч домов обесточены, около 14 тысяч – находятся без водоснабжения.

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-7

Фото: EPA

Вечером 12 октября «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю. Этот тайфун уже признан в Японии сильнейшим за 60 лет.

Смотрите на фото разрушительные последствия стихии.

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-10

Фото: AP

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-12

Фото: EPA

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-14

Фото: Getty Images

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию-16

Фото: AP

# тайфун # Фотофакт

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