Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию

Новости Японии. В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» превысило 20 человек. Ещё примерно столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти эвакуируют людей из опасных зон.
Новости Японии. В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» превысило 20 человек. Ещё примерно столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти эвакуируют людей из опасных зон.
Фото: EPA
Уже более семи миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в условиях сильного наводнения. Тем временем, из-за сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередачи.
Фото: Reuters
Более 300 тысяч домов обесточены, около 14 тысяч – находятся без водоснабжения.
Фото: EPA
Вечером 12 октября «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю. Этот тайфун уже признан в Японии сильнейшим за 60 лет.
Смотрите на фото разрушительные последствия стихии.
Фото: AP
Фото: EPA
Фото: Getty Images
Фото: AP