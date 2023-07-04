Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Стратегия украинских войск изменится. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) не является продвижение вперед, а максимальное уничтожение вражеских войск и техники. Данилов отметил, что сейчас важно действовать осторожно и постепенно.

По информации Министерства обороны РФ, ВСУ с 4 июня безуспешно предпринимают попытки наступления. С начала контрнаступления потери личного состава ВСУ превысили 13 тысяч человек, заявил секретарь Совбеза России Николая Патрушева. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС Украины не имеют успеха ни в одном направлении в боевых действиях.