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Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае

16 октября 2023 07:23
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В Китае на этой неделе состоится 3-й форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Инициатива в этом году отмечает свой первый десятилетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае-1

За такой небольшой промежуток времени участники смогли совместно реализовать в рамках «Пояса и пути» более 3 тысяч проектов. Общий объем вложенных инвестиций оценивается в триллионы долларов. Инициатива основана на диалоге, интеграции и вовлеченности максимального количества сторон в глобальное управление.

Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае-4

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Тремя словами описать. Наверное, первое – это возможность. Второе – это результат. Третье – это будущее. За этими словами скрываются все те, скажем, перспективы для любой страны, в частности для Республики Беларусь, которые открываются для всех участников, которые присоединились к инициативе «Пояс и путь». С этой инициативой связаны не только какие-то транзитные отдельные четыре или несколько коридоров, и на этом задачи заканчиваются. Мы прекрасно понимаем, что это возможность, инициатива – это возможность. И эта возможность охватывает весь мир.

Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае-7

Се Сяоюн, Посол Китая в Беларуси:
В конце февраля этого года председатель КНР и президент Беларуси встретились в Пекине и подписали совместное заявление между КНР и Беларусью о развитии всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которое наметило курс за прагматическое сотрудничество Китая и Беларуси, и демонстрируя огромные возможности и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.

Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае-10

На церемонии открытия форума с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Событие имеет целью дать миру четкий сигнал о расширении высококачественного сотрудничества, возможностях единства, общего развития и совместного процветания. Кроме транзита, «Пояс и путь» – это экономические кластеры, созданные при участии Китая. Крупнейший из них – индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе.

# Беларусь-Китай # Юрий Сенько # Фотофакт

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