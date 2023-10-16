Форум «Один пояс – один путь» на этой неделе состоится в Китае

В Китае на этой неделе состоится 3-й форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Инициатива в этом году отмечает свой первый десятилетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае на этой неделе состоится 3-й форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Инициатива в этом году отмечает свой первый десятилетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За такой небольшой промежуток времени участники смогли совместно реализовать в рамках «Пояса и пути» более 3 тысяч проектов. Общий объем вложенных инвестиций оценивается в триллионы долларов. Инициатива основана на диалоге, интеграции и вовлеченности максимального количества сторон в глобальное управление.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Тремя словами описать. Наверное, первое – это возможность. Второе – это результат. Третье – это будущее. За этими словами скрываются все те, скажем, перспективы для любой страны, в частности для Республики Беларусь, которые открываются для всех участников, которые присоединились к инициативе «Пояс и путь». С этой инициативой связаны не только какие-то транзитные отдельные четыре или несколько коридоров, и на этом задачи заканчиваются. Мы прекрасно понимаем, что это возможность, инициатива – это возможность. И эта возможность охватывает весь мир.
Се Сяоюн, Посол Китая в Беларуси:
В конце февраля этого года председатель КНР и президент Беларуси встретились в Пекине и подписали совместное заявление между КНР и Беларусью о развитии всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которое наметило курс за прагматическое сотрудничество Китая и Беларуси, и демонстрируя огромные возможности и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.
На церемонии открытия форума с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Событие имеет целью дать миру четкий сигнал о расширении высококачественного сотрудничества, возможностях единства, общего развития и совместного процветания. Кроме транзита, «Пояс и путь» – это экономические кластеры, созданные при участии Китая. Крупнейший из них – индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе.