Дали не является отцом Пилар Абель: кому достанется многомиллионное наследство живописца

Новости Испании. А вот в Испании сенсацией, хотя и вполне ожидаемой, стали результаты экспертизы ДНК. Речь об установлении отцовства Сальвадора Дали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксгумация Дали: способ выяснить правду или провокация в духе безумного гения?
Результат отрицательный! Всемирно известный мастер не является отцом Пилар Абель Мартинес. Ради установлении истины она добилась эксгумации тела потенциального родителя. На кону были часть многомиллионного наследства и сама фамилия сюрреалиста. Но теперь всем этим будет распоряжаться только фонд Дали.