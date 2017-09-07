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Дали не является отцом Пилар Абель: кому достанется многомиллионное наследство живописца

07 сентября 2017 16:51
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Новости Испании. А вот в Испании сенсацией, хотя и вполне ожидаемой, стали результаты экспертизы ДНК. Речь об установлении отцовства Сальвадора Дали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксгумация Дали: способ выяснить правду или провокация в духе безумного гения?

Результат отрицательный! Всемирно известный мастер не является отцом Пилар Абель Мартинес. Ради установлении истины она добилась эксгумации тела потенциального родителя. На кону были часть многомиллионного наследства и сама фамилия сюрреалиста. Но теперь всем этим будет распоряжаться только фонд Дали.

Дали не является отцом Пилар Абель: кому достанется многомиллионное наследство живописца-1

# Фотофакт # живопись # Пилар Абель

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