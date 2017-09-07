Дали не является отцом Пилар Абель: кому достанется многомиллионное наследство живописца

Новости Испании. А вот в Испании сенсацией, хотя и вполне ожидаемой, стали результаты экспертизы ДНК. Речь об установлении отцовства Сальвадора Дали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат отрицательный! Всемирно известный мастер не является отцом Пилар Абель Мартинес. Ради установлении истины она добилась эксгумации тела потенциального родителя. На кону были часть многомиллионного наследства и сама фамилия сюрреалиста. Но теперь всем этим будет распоряжаться только фонд Дали.