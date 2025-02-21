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«Дал три недели». На Западе заявили о жестких условиях Трампа по Украине

21 февраля 2025 09:48
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Американский президент Дональд Трамп дал ЕС три недели на то, чтобы согласовать условия капитуляции Украины, заявил член Европарламента Мика Аалтола в соцсети X. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что США ставят в приоритет соображения российской безопасности и дали три недели на то, чтобы принять решение. 

«Дал три недели». На Западе заявили о жестких условиях Трампа по Украине-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

На этой неделе Трамп называл лидера Украины Владимира Зеленского диктатором и обвинил его в том, что он отказывается проводить выборы, подчеркнув необходимость всенародного голосования в Украине. Также Трамп указал на низкую степень поддержки Зеленского среди населения, отметив, что вопрос выборов нового президента волнует многие страны.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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