«Дал три недели». На Западе заявили о жестких условиях Трампа по Украине

Американский президент Дональд Трамп дал ЕС три недели на то, чтобы согласовать условия капитуляции Украины, заявил член Европарламента Мика Аалтола в соцсети X. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что США ставят в приоритет соображения российской безопасности и дали три недели на то, чтобы принять решение.