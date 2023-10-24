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Daily Express: визит Путина в Китай может ослабить глобальное господство США

24 октября 2023 08:11
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Визит президента РФ Владимира Путина в Китай причинил ущерб США и способен ослабить их позиции в роли мирового гегемона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Daily Express Пола Уизерса.

Это относится к усилиям Путина и лидера КНР Си Цзиньпина по смене глобального баланса сил. Английский эксперт Эндрю Сандерс также обратил внимание на то, что укрепляющиеся связи России и Китая могут создать проблемы для США. Все новые и новые страны выражают неудовольствие мировым порядком, насаждаемым Западом.

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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