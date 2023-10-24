Израиль подтвердил информацию, что ХАМАС освободил ещё двух заложниц

ХАМАС освободил еще двух заложниц. Это две пожилые израильтянки. Информацию подтвердили и власти Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее 20 октября были выпущены две американки. Этого удалось добиться при посредничестве Египта и Катара. Кроме того, в ходе переговоров ХАМАС согласился отпустить около 50 заложников с двойным гражданством.

Чтобы успеть забрать из плена всех граждан США, Вашингтон попросил Израиль отложить наземное вторжение в Газу. Американские власти даже готовы выделить 100 миллионов долларов на гумпомощь анклаву, чтобы ускорить процесс передачи заложников. Две недели воздушных ударов по сектору Газа уже нанесли беспрецедентные разрушения. ООН призывает мировое сообщество срочно обратить внимание на катастрофическую ситуацию с питьевой водой, которую усугубляет дефицит топлива. Без него не могут работать опреснительные установки, водяные насосы и генераторы в больницах. Сейчас на границе Египта и Газы стоят 40 грузовиков с гуманитарной помощью, которые готовы выехать, как только предоставится возможность.