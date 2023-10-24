Жители Будапешта вышла на протест против политики премьер-министра страны

Новости Венгрии. Тысячи людей прошли маршем по улицам Будапешта в знак протеста против проводимой премьером страны Виктором Орбаном политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. Тысячи людей прошли маршем по улицам Будапешта в знак протеста против проводимой премьером страны Виктором Орбаном политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антиправительственные акции начались после выступления политика, на котором он раскритиковал лидеров ЕС, назвав Брюссель плохой современной пародией на СССР. Венгры опасаются, что во время правления Орбана страна в конечном итоге может выйти из ЕС и лишиться его денег. Союз уже приостановил финансирование на миллиарды евро, что сильно усложнило усилия правительства по вытаскиванию экономики из самой продолжительной рецессии.