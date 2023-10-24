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Жители Будапешта вышла на протест против политики премьер-министра страны

24 октября 2023 08:11
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Новости Венгрии. Тысячи людей прошли маршем по улицам Будапешта в знак протеста против проводимой премьером страны Виктором Орбаном политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Будапешта вышла на протест против политики премьер-министра страны-1

Антиправительственные акции начались после выступления политика, на котором он раскритиковал лидеров ЕС, назвав Брюссель плохой современной пародией на СССР. Венгры опасаются, что во время правления Орбана страна в конечном итоге может выйти из ЕС и лишиться его денег. Союз уже приостановил финансирование на миллиарды евро, что сильно усложнило усилия правительства по вытаскиванию экономики из самой продолжительной рецессии.

# Акции протеста # Фотофакт

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