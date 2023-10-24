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17 человек погибли, более 100 ранены в результате аварии на железной дороге в Бангладеш

24 октября 2023 08:06
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Новости Бангладеш. 17 человек погибли, более сотни получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Бангладеш. Здесь столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 человек погибли, более 100 ранены в результате аварии на железной дороге в Бангладеш-1

На месте ЧП работают спасательные бригады и медики. Причины трагедии выясняются. По сообщению властей эта катастрофа, стала одним из самых смертоносных железнодорожных происшествий в Бангладеш за последние годы. Впрочем, такие аварии – не редкость в стране. За последние четыре года в них погибли около 90 человек. Они происходят из-за плохого состояния путей, изношенности составов и нарушения мер безопасности.

# Авария # Фотофакт

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