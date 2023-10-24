17 человек погибли, более 100 ранены в результате аварии на железной дороге в Бангладеш

Новости Бангладеш. 17 человек погибли, более сотни получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Бангладеш. Здесь столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают спасательные бригады и медики. Причины трагедии выясняются. По сообщению властей эта катастрофа, стала одним из самых смертоносных железнодорожных происшествий в Бангладеш за последние годы. Впрочем, такие аварии – не редкость в стране. За последние четыре года в них погибли около 90 человек. Они происходят из-за плохого состояния путей, изношенности составов и нарушения мер безопасности.