Цукерберг намерен «восстановить свободу выражения» в продуктах Meta

Американская корпорация Meta останавливает использование услуги фактчекеров по причине излишней цензуры в своих соцсетях, пишет РИА Новости.
Американская корпорация Meta останавливает использование услуги фактчекеров по причине излишней цензуры в своих соцсетях, пишет РИА Новости.
По словам основателя корпорации Марка Цукерберга, факчереры будут замены на указание сообщества по примеру социальной сети X.
Деятельность фактчекеров отличалась политизированностью, уничтожая доверие, заявил Цукерберг.