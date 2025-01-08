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Цукерберг намерен «восстановить свободу выражения» в продуктах Meta

08 января 2025 13:49
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Американская корпорация Meta останавливает использование услуги фактчекеров по причине излишней цензуры в своих соцсетях, пишет РИА Новости.

Цукерберг намерен «восстановить свободу выражения» в продуктах Meta-1

По словам основателя корпорации Марка Цукерберга, факчереры будут замены на указание сообщества по примеру социальной сети X.

Деятельность фактчекеров отличалась политизированностью, уничтожая доверие, заявил Цукерберг.

# It-технологии

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