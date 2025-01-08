На немецких предприятиях сократилось количество заказов

Согласно документу, заказы промпредприятий ФРГ в ноябре рухнули почти на 5,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Эта новость стала шоком для экономистов, так как этот показатель намного превысил их самые пессимистичные прогнозы. Согласно отчету, самый серьезный кризис в этом году ожидают предприятия тяжелого машиностроения. Спрос на немецкие суда и поезда в странах еврозоны сократился почти на 4 %. А более 14 % заказчиков этой продукции из других государств нашли более выгодных для них производителей. Стремительно падает рейтинг и некогда популярных потребительских товаров. Заказа на них сократились в среднем почти на 7 %.