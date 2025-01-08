В Латвии из-за финансовых проблем пациентов записывают в очередь на 2027 год

В Латвии экономические проблемы уже несут угрозу здоровью граждан. Из-за отсутствия финансирования услуги здравоохранения для них становятся все менее доступными. В медучреждениях растут очереди к специалистам и даже приходится отменять операции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И все потому, что правительство выделило слишком мало денег на здравоохранение – всего 30 миллионов евро. Число пациентов растет, и этих денег катастрофически не хватает. Тем более, что львиная доля этих средств уйдет только на оплату коммунальных счетов. В качестве решения проблемы власти цинично предложили сократить количество пациентов в больницах и повысить стоимость оказываемых медицинских услуг. А в комиссии по здравоохранению латвийского сейма просто призвали граждан самим заботиться о своем здоровье, чтобы в будущем не обращаться за медпомощью. Зато на покупку вооружений деньги в бюджете находятся. В 2025 году на эти цели выделено более 1,5 миллиардов евро.