Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что поражение Владимира Зеленского неизбежно. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация похожа на цугцванг в шахматах, где исход предрешен. Медведев сравнил судьбу Зеленского с «созревающим нарывом», которому, по его словам, скоро предстоит вскрыть «гнойник».

«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни всё иначе: обдолбанный паяц может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно», – написал Медведев в Max.

Фото: kremlin.ru