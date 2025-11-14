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«Цугцванг»: Медведев объяснил положение Зеленского шахматным термином

14 ноября 2025 10:10
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«Цугцванг»: Медведев объяснил положение Зеленского шахматным термином-0

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что поражение Владимира Зеленского неизбежно. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация похожа на цугцванг в шахматах, где исход предрешен. Медведев сравнил судьбу Зеленского с «созревающим нарывом», которому, по его словам, скоро предстоит вскрыть «гнойник».

«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни всё иначе: обдолбанный паяц может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно», – написал Медведев в Max.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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