ФСБ РФ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России

ФСБ России предотвратила покушение на убийство высокопоставленного российского чиновника. Об этом пишет ТАСС.

Взрыв планировалось произвести на Троекуровском кладбище, а устройство было замаскировано под вазу с цветами. Были арестованы трое участников – супружеская пара из России и приезжий из Центральной Азии.

В ходе обыска были изъяты устройства связи, содержащие в себе переписку с представителями украинских спецслужб, и камера с дистанционным управлением. В ФСБ сообщили, что подобные акции разрабатываются и в остальных регионах, а за взаимодействие с иностранными специальными службами грозит уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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