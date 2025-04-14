ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат

ЦРУ обнародовало досье, сославшись на статью украинской газеты «Тернопольский вечерник», о гибели солдат советской армии после встреч с НЛО. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что после распада СССР ЦРУ якобы заполучило материалы КГБ, в том числе файл о налете НЛО на военную часть в Сибири.