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ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат

14 апреля 2025 07:55
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ЦРУ обнародовало досье, сославшись на статью украинской газеты «Тернопольский вечерник», о гибели солдат советской армии после встреч с НЛО. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что после распада СССР ЦРУ якобы заполучило материалы КГБ, в том числе файл о налете НЛО на военную часть в Сибири.

ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

По данным издания, НЛО был поражен ракетой, затем из него вышли пять гуманоидов. Они слились в шар, который затем взорвался, превратив 23 солдата в каменные столбы. Осколки НЛО и останки солдат якобы были доставлены на секретный объект в Подмосковье. 

Ранее западные СМИ сообщали о существовании отдела ЦРУ, занимающегося поиском инопланетных аппаратов.

# ЦРУ # США # Новости США # Россия

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