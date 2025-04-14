ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат
ЦРУ обнародовало досье, сославшись на статью украинской газеты «Тернопольский вечерник», о гибели солдат советской армии после встреч с НЛО. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что после распада СССР ЦРУ якобы заполучило материалы КГБ, в том числе файл о налете НЛО на военную часть в Сибири.
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По данным издания, НЛО был поражен ракетой, затем из него вышли пять гуманоидов. Они слились в шар, который затем взорвался, превратив 23 солдата в каменные столбы. Осколки НЛО и останки солдат якобы были доставлены на секретный объект в Подмосковье.
Ранее западные СМИ сообщали о существовании отдела ЦРУ, занимающегося поиском инопланетных аппаратов.