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Новости по тегу #ЦРУ

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе
06 августа 2026 13:51

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат
14 апреля 2025 07:55

ЦРУ рассекретило документы о нападении НЛО на советских солдат

В американской разведке начались массовые увольнения
06 марта 2025 17:14

В американской разведке начались массовые увольнения

ЦРУ предотвратило попытку теракта в самолете, направлявшегося в США
08 мая 2012 11:38

ЦРУ предотвратило попытку теракта в самолете, направлявшегося в США