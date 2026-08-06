Новости по тегу #ЦРУ

В секретную опергруппу по Кубе, созданню ЦРУ, вошли специалисты по анализу разведданных и проведению киберопераций.
Сообщается, что после распада СССР ЦРУ якобы заполучило материалы КГБ, в том числе файл о налете НЛО на военную часть в Сибири.
Самое интересное, что коснулись они молодых сотрудников, нанятых за последние два года и находящихся на испытательном сроке.
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