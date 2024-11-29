В Румынии пересчитают голоса на выборах президента

Волнения начались после того, как Верховный Cуд постановил провести повторную проверку и пересчет бюллетеней. Тем самым возникла реальная угроза, что итоги голосования могут быть аннулированы.

Социальный взрыв произошел в Румынии. Его вызвал итог первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы Бухареста, чтобы поддержать это решение и выразить протест против крайне правого кандидата Кэлина Джорджеску, который одержал неожиданную победу в первом туре.

Это решение суда усилило напряженность в Румынии, где через две недели должен пройти второй тур выборов, которые имеют решающее значение в определении направления развития страны, которая пока является прозападной и остается верным союзником Украины.

Впрочем, на улицы вышли и те, кто поддерживает курс Румынии, который станет возможным в случае прихода к власти Джорджеску.